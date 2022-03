Faryd Mondragon: Nach einer kleinen Welttournee schloss sich der kolumbianische Nationaltorhüter dem FC an – da war er schon 36. Ein Jahr später gelang ihm mit dem Club die Rückkehr in die Bundesliga. Schon hier zeigte sich, welche Emotionen sein Spiel begleiten. Unvergessen, wie er nach der entscheidenden Partie gegen Mainz Kopf an Kopf mit Ümit Ozat Tränen der Freude vergoss. In seinem Heimatland Kolumbien avancierte er zur Fußballer-Legende - das schaffte er auch in Köln, wo er nicht nur durch sein Spiel, sondern ebenfalls durch sein Charisma bestach. Für eine Geschichte war er immer gut: Gerade in Köln gelandet, verglich er sich etwa auf einer Pressekonferenz mit Jesus. Ungewöhnliche und durch seine Gläubigkeit bedingte Rituale zeichneten sein Verhalten in der Kabine aus. Auffälligkeiten wie das eigenmächtige Abseilen zu einer Nationalmannschaftsreise nach New York gehörten in seiner FC-Zeit dazu. Er konnte zwar nicht übers Wasser laufen, war aber vor allem eines: ein erstklassiger, Ruhe ausstrahlender Torwart, der das mit der Ruhe allerdings manchmal etwas zu sehr ausdehnte und – schauspielbegabt – zu einem Künstler des gepflegten Zeitspiels wurde. Bei den Geißböcken bewies er das in 106 Pflichtspielen (2007 – 2010). Einlass in die Fußball-Geschichtsbücher fand er als zweitältester Spieler, der je in einer WM-Partie absolvierte – mit 43 Jahren und drei Tagen.