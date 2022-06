1. FC Köln: So schlagen sich die FC-Winterabgänge

09.06.2022

Rafael Czichos (32/Chicago Fire/USA): Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten haben Rafael Czichos und sein neues Team bislang ihre Grenzen deutlich aufgezeigt bekommen. Zwar wurde der Innenverteidiger, nachdem er sich im Winter trotz laufenden Vertrages beim FC seinen USA-Traum erfüllt hatte, gleich zum Kapitän von Chicago Fire ernannt, doch sportlich verlief nur die Anfangsphase erfreulich – für ihn und Fire. Nur eine Niederlage und zwei Gegentreffer aus den ersten sieben Saisonspielen der Major League Soccer (bei zwei Siegen) schlugen zu Buche. Dann jedoch gerieten der Kapitän und seine Mannschaft in unruhiges Fahrwasser. Der Verein rutschte ab auf den letzten Tabellenplatz der Eastern Conference. Aus dem Tief hat sich Chicago noch nicht befreien können.

Czichos‘ Bilanz ist durchwachsen. Beim FC, der für ihn eine Ablösesumme von geschätzt 450 000 Euro kassiert haben sollen, unbestrittener Abwehrchef, kam er in seiner neuen Heimat auf neun von 14 möglichen MLS-Spielen (alle von Beginn an). Zwei Mal fiel er wegen einer Fußverletzung aus, in den vergangenen fünf Partien stand der 32-Jährige, der von einer Corona-Infektion zwischenzeitlich ausgebremst wurde, drei Mal nicht im Kader. Ein Verlust für Fire. Denn der ehemalige Kölner Abwehrboss hat sich auch in Chicago schnell zum Anführer entwickelt. Der junge Torhüter (18) Gabriel Slonina lobt die Fähigkeiten seines Vordermannes jedenfalls in den höchsten Tönen: „Er hat eine Präsenz in der Umkleide, und alle fühlen sich wohl mit ihm. Er ist ein Monster auf dem Feld und will gewinnen, abseits vom Feld ist er angenehm. Er will dir Sachen beibringen und dich besser machen. Ich denke, er ist ein unglaublicher Spieler und ein toller Mensch, mit dem man arbeiten kann“, sagte das große Torwarttalent. Jetzt muss Chicago nur noch sportlich der Weg aus der Krise finden.