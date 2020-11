Aktuelle Corona-Lage Spahn verteidigt neue Strategie mit fokussierten Testungen

US-Präsidentschaftswahl : Biden verspricht neue Ära nach historischem Sieg über Trump

In Amerika bricht „ein neuer Tag“ mit Joe Biden als gewähltem Präsident an. Er will die transatlantischen Beziehungen reparieren und reicht seinen Gegnern in der tief gespaltenen Nation die Hand. Donald Trump aber hat den Kampf noch nicht aufgegeben. Von Benno Schwinghammer, Lena Klimkeit, Jürgen Bätz und Can Merey, dpa