Weitere Zustifter willkommen Diese Stiftung lässt das Weihnachtslicht nachhaltig leuchten

Das Stiftungsvermögen der Elvira-Efferz-Stiftung wird in mündelsicheren, risikoarmen Papieren angelegt, zum Teil in Papiere von Unternehmen oder Organisationen, die ihrerseits weltweit gemeinnützig tätig sind im Kampf gegen Armut oder zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen. „Aber selbstverständlich sind wir wie jeder Anleger von den jeweiligen Entwicklungen an den Finanzmärkten abhängig, was wiederum die Höhe der Erträge und somit die jährlichen Ausschüttungen an den Verein beeinflusst“, erklärt Hans-Dieter Weber vom Stiftungsvorstand. „Doch unter dem Strich hat die Stiftung schon weit über hunderttausend Euro dem Weihnachtslicht zukommen lassen.“