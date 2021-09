23.09.2021

Am 27. August verstarb die ehemalige Chefhostess des ZDF-“Traumschiff“ Heide Keller im Alter von 81 Jahren in Bonn. Bei ihrer Beisetzung am Donnerstag in Bonn-Muffendorf haben Familie und Freunde, aber auch alte „Traumschiff“-Weggefährten Abschied genommen von der Schauspielerin.