Prinzenpaar gekürt : Besondere Kappe für neuen Prinzen der Narrenzunft Oberpleis

Das neue Prinzenpaar der Narrenzunft Oberpleis, Prinz Daniel I. (Landsberg) und Prinzessin Birgit II. (Landsberg-Starke). Foto: Gabriela Quarg

Oberpleis Daniel Landsberg und Birgit Landsberg-Starke sind die neuen Tollitäten der Narrenzunft Oberpleis. Beide haben den Karneval quasi im Blut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriela Quarg

. Jetzt haben auch die Pleeser endlich ihr Prinzenpaar. Wochenlang hatten sich die Oberpleiser Jecken in Geduld üben müssen, während in der Nachbarschaft ein Prinzenpaar nach dem anderen proklamiert wurde. Am Samstagabend wurde nun in der Aula des Schulzentrums Oberpleis das bis dato größte Geheimnis in der Bergregion gelüftet: Daniel Landsberg und Birgit Landsberg-Starke sind die neuen Tollitäten der Narrenzunft Oberpleis.

Das närrische Volk war aus dem Häuschen: Nicht nur, dass mit DanieI I. ein echter Vollblutkarnevalist an der Spitze der Pleeser Jecken steht, auch die Prinzessin hat sich mit Leib und Seele dem Fastelovend verschrieben. „Ihr habt eine gute Wahl getroffen“, lobte auch Bürgermeister Lutz Wagner (KöWI) die Entscheidung der Oberpleiser Prinzenmacher. Er freute sich besonders, die „schwere Bürde seines Amtes“ an diesem Abend an ein Paar abgegeben zu können, „das immer schon ganz vorne mit dabei war, wenn es ums Helfen ging“.

Der Prinz ist nicht nur Pleeser durch und durch – 1972 in Königswinter geboren, hat er zeitlebens in Oberpleis gewohnt –, auch wurde ihm der „Bazillus Karnevalis“ quasi mit in die Wiege gelegt: Vater Herbert ist seit mehr als einem Jahrhundert bei den Funken aktiv und ehemaliger Prinzenadjutant. Die Großeltern Paul und Anneliese Bellinghausen waren 1967 das Oberpleiser Prinzenpaar. Oma Anneliese ist zudem Gründerin der Zunftfrauen. Und Daniels Schwester Britta regierte 2012 die Pleeser Narren.

Mehr Fastelovend im Blut geht also kaum. Da war der Eintritt in das Funken-Chor der Narrenzunft 1989 beinah eine Selbstverständlichkeit. Seit einigen Jahren ist Daniel I. zudem als Beisitzer im Vorstand der Narrenzunft tätig.

Zeitgleich mit der Laufbahn bei den Funken startete der Prinz auch seine berufliche Karriere. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Ausbildung zum Facharbeiter Elektrotechnik und entdeckte dann beim Wehrdienst bei der Informations- und Medienzentrale der Bundeswehr seine Leidenschaft für Medien, genauer gesagt fürs „Fernsehen machen“. Seit 2006 begleitet Landsberg daher den bundeswehreigenen TV-Kanal. Familiär geht es bei ihm ebenso bunt zu wie im rheinischen Fastelovend: 2003 heiratete er nicht nur seine Frau Birgit, sondern gleich eine ganze Familie, zu der 2004 und 2007 noch zwei Söhne kamen. Die sechsköpfige Patchwork-Familie lebt natürlich in „Plees“.

Was die Leidenschaft für den Karneval angeht, steht die Prinzessin dem Prinzen in nichts nach. Birgit II. wurde 1970 in Hennef-Geistingen geboren. Als Kind feierte sie Fastelovend in Westerhausen, wo ihre Mutter einige Jahre Blumenkind war. 2000 zog sie dann in die Wiege der Zunftfrauen nach Oberpleis. Im gleichen Jahr, in dem sie ihren staatsen Funken heiratete, trat sie auch dem Damenkomitee bei. Seit 2013 ist Birgit Landsberg-Starke, die beruflich als Gruppenleiterin an der OGS der Stenzelbergschule in Heisterbacherrott tätig ist, mit großer Begeisterung Vorsitzende der Zunftfrauen.

So viel Leidenschaft für den Karneval vererbt sich natürlich: Sohn Tim ist ebenfalls Funke und Tochter Lisa für die Jugendtanzgruppen zuständig. Sohn Paul tanzte immerhin bis zu den Dilledöppchen, wechselte dann aber lieber zum Fußball, und Tochter Mika ist am Veilchendienstag geboren.