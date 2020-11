Kostenpflichtiger Inhalt: Schließungen, Busse, Lounge-Möbel Das ändert sich bei den Filialen der Sparkasse Köln-Bonn

In Bonn-Poppelsdorf öffnet am 14. Dezember die erste Sparkassenfiliale neuen Typs, wo sich Kunden wie in einem Apple-Store fühlen sollen. An 17 Standorten im Raum Köln-Bonn ist künftig nur noch Selbstbedienung möglich. Alle Änderungen im Überblick. Von Ralf Arenz