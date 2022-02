Vielfalt auf der Matte : 1. Godesberger Judo Club setzt sich für Integration ein

Bad Godesberg Das Diakonische Werk bildet in ganz Bonn Integrationslotsen aus. Auch acht Godesberger Vereine engagieren sich im Projekt „Vereint Vielfalt“. Aktiv ist auch Binke Hamdan vom 1. Godesberger Judo Club.Sie sagt, die Fortbildung habe ihr die Augen geöffnet.

Franziska Kremser-Klinkertz ist Projektleiterin beim Diakonischen Werk der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel und Bonn. Man spreche mit diesem 2021 gestarteten Projekt zwei Zielgruppen an, die „seit der Pandemie von der Bildfläche verschwunden sind“, erklärt sie. Und zwar einerseits die von den Corona-Maßnahmen hart getroffenen Vereine in Bonn, Bad Godesberg und dem linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis. Und andererseits die hier lebenden Geflüchteten, die in der Pandemie in ihrem Integrationsprozess zurückgeworfen seien. Das vom Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU geförderte „Vereint Vielfalt“-Projekt bringe nun beide zusammen, erläutert Kremser-Klinkertz. „Vereine werden dafür stark gemacht, Geflüchtete für sich als aktive Ehrenamtliche, nicht nur als Mitglieder, zu gewinnen.“