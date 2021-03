Preis für Bonner Engelsbachschule : 10.000 Euro für zwei neue Smartboards

Ippendorf Die Engelsbachschule ist beim DEVK-Wettbewerb „Smarte Schulen, clevere Kinder“ als eine von 200 Einrichtungen in Deutschland ausgelost worden. Der Gewinn: 10.000 Euro.

Der Trend zum digitalen Lernen ist auch an Grundschulen nicht mehr aufzuhalten. In der Pandemie hat die Stadt Bonn seine Schulen mit Tablet-Boxen für den Distanzunterricht versorgt, auch die Engelsbachschule in Ippendorf hat zwei davon mit insgesamt 32 Geräten darin. Für den Präsenzunterricht sind Smartboards allerdings sinnvoller: Man kann an ihnen Lernvideos abspielen, digitales Material aufrufen und sie interaktiv nutzen. Das Problem: Sie kosten inklusive Einbau rund 5000 Euro pro Stück. Die spendiert die Kommune nicht mal eben, und deshalb war man an der Engelsbachschule sehr erfreut über die Spende der DEVK.