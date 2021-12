Brandstiftung in Tannenbusch : 44-Jähriger wegen psychischer Störung freigesprochen

Eine Person mit Rauchvergiftung im Krankenhaus : Feuerwehr löscht Balkonbrand in Tannenbusch In der Riesengebirgsstraße hat in der Nacht zum Sonntag ein Wohnungsbalkon in Flammen gestanden. Eine Person, die sich in der Wohnung aufgehalten hatte, musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.