BonnLive kündigt musikalische Sitzungen an : Ab Ende Januar gibt es wieder Karnevalskonzerte

Cat Ballou auf der Bühne beim Karnevalskonzert von BonnLive 2022. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn BonnLive plant seine Sitzungen mit hochkarätigem Bühnenprogramm im Januar und Februar, dieses Mal an zwei Standorten in Bonn, aber nicht mehr in Köln. Der Vorverkauf startet an diesem Freitag.



Von Stefan Knopp

Noch laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtskonzerte, da denkt man bei BonnLive aber auch schon an den nächsten Schritt: Ab 27. Januar können Jecke wieder die Karnevalskonzerte besuchen. Die finden aber nicht wieder parallel in Köln und Bonn statt: Man konzentriert sich auf die Bundesstadt – so, wie es ursprünglich gedacht war, wie Geschäftsführerin Katharina Hetkämper erklärt.

Mit dem Standort Westwerk an der Immenburgstraße habe man gute Erfahrungen gemacht. Nach dem 27. Januar wird auch an den folgenden Wochenenden gefeiert. Neu ist, dass man ab dem 12. Februar das Zelt der Bonner Stadtsoldaten auf dem Münsterplatz bespielt, mit denen man am 18. Februar auch das Fest in Blau-Weiß-Rot bestreitet.

Seit vielen Jahren wieder eine After-Zoch-Party

Dort finden die Konzerte in der heißen Karnevalsphase statt, mitten in der Stadt, unter Einhaltung der entsprechenden Lärmschutzrichtlinien, versichert Hetkämper. Am Rosenmontag, 20. Februar, wird es dort erstmals seit vielen Jahren wieder eine After-Zoch-Party geben mit namhaftem Bühnenprogramm, was laut Hetkämper für diesen Tag nicht leicht zu organisieren war.

Denn an dem Tag ist natürlich in Köln der Bär los, auch veranstaltungstechnisch. Dort im Jugendpark hatte BonnLive Events angeboten in der mauen Corona-Zeit, die auch dem närrischen Kölner Volk nicht viel Gelegenheit zum Feiern bot. Diese Zeit soll jetzt vorbei sein, und man kann die Domstadt wieder den dortigen Veranstaltern überlassen sich darauf konzentrieren, Konzerte für Bonn und die Region anzubieten, erklärt die Mitgeschäftsführerin von BonnLive. „Köln schafft das alleine.“ Womit aber nicht gemeint sein solle, dass Bonn Karnevalsdiaspora sei.

Beheizte Zelte und große Namen auf der Bühne

Beide Zelte sind beheizt. Beim Westwerk wird wie in der letzten Session auch an Bierzeltgarnituren gesessen, dort ist Platz für rund 850 Personen. Auf dem Münsterplatz wird gestanden, dann passen 800 Personen ins Zelt. An beiden Standorten werden auch wieder Street-Food-Trucks stehen. Die Liste der Bands für die ganze Sitzungszeit ist lang und sehenswert. Die Bläck Fööss, die Höhner, Kassalla, Cat Ballou, Miljö, Stadtrand, Querbeat und viele andere treten in diesen Wochen auf. Auch DJ Nico Jansen, Moderator bei Radio Bonn/Rhein-Sieg, ist dabei. Der Sender ist auch wieder als Sponsor an Bord. Alle Veranstaltungen enden spätestens um 22 Uhr.

Coronatechnisch gibt es bislang keine Einschränkungen, sagt Hetkämper. Es gebe dieses Mal auch kein Tanzverbot, und man hofft, dass es so bleibt. Ansonsten könne man aber die Zelte auch entsprechend anpassen, wenn man zum Beispiel wieder offene Seitenwände für die bessere Durchlüftung benötigt. In Zeiten hoher Energiepreise könne man aber nur wenig einsparen, so Hetkämper: Licht und Sound würden eben benötigt.