Abhol- und Lieferservice : Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Spargel an

Zahlreiche Restaurants in Bonn und der Region bieten leckere Spargel-Gerichte an. Foto: Franziska Gabbert

Bonn/Region. Die Spargel-Saison hat begonnen. Trotz Lockdown lassen es sich einige Restaurants in Bonn und der Region nicht nehmen, die beliebten Stangen auf die Speisekarte zu setzen. Unser Überblick zeigt, in welchen Restaurants es Spargelgerichte To-Go gibt.



Ristorante Sassella

Weißer Spargel mit Parmesanbutter oder Spargel-Bärlauch Cremesuppe - das Saison-Gemüse findet sich auf der Speisekarte des Restaurants Sassella in Bonn-Kessenich in den Vorspeisen wieder. Das Restaurant stellt jedes Wochenende eine neue Speisekarte für den Liefer-und Abholservice online. Bestellt werden kann bis freitags 14 Uhr per Mail unter info@ristorante-sassella.de und telefonisch von Montag bis Freitag 10-14 Uhr unter Tel. 0228-530815. Das Essen kann Freitag bis Samstag 17-20 Uhr und Sonntag 12-14:30 Uhr abgeholt werden. Für die Lieferung ist ein Mindestbestellwert von 20 Euro nötig.

Adresse: Karthäuserplatz 21, in 53129 Bonn

Weitere Informationen unter www.ristorante-sassella.de

Gesindehaus

Im Gesindehaus in Poppelsdorf ist die Spargelzeit angebrochen. Und so finden sich zahlreiche Spargelgerichte auf der Speisekarte des Restaurants - etwa ein Spargel-Spätzle-Gratin, Bornheimer Spargel mit Sauce Hollandaise und Kartoffeln oder Spargel mit Lammkotletts. Seinen Abhol- und Lieferservice bietet das Gesindehaus Mittwoch bis Samstag 17-21 Uhr und Sonntag 12-21 Uhr an. Für eine Lieferung zahlt man einen Aufschlag von 3 Euro. Bestellt wird über das Internet auf der Homepage des Restaurants.

Adresse: Clemens-August-Straße 59, 53115 Bonn

Weitere Informationen unter www.gesindehaus-bonn.de

Kleine Beethovenhalle

Das Restaurant Kleine Beethovenhalle bietet jedes Wochenende wechselnde Menüs zum Abholen an. Derzeit findet sich vor allem der Spargel als Beilage zu den Hauptgerichten auf der Speisekarte wieder. Von Samstag bis Sonntag 12 Uhr-18 Uhr können die Speisen abgeholt werden. Bestellungen müssen bis Donnerstag 12 Uhr unter info@kleine-beethovenhalle.de aufgegeben werden. Die Vorspeisen werden fertig angerichtet. Die Hauptspeisen werden einvakuumiert.

Adresse: Muffendorfer Hauptstraße 22, 53177 Bonn, 0228 - 36996170.

Weitere Informationen unter www.kleine-beethovenhalle.de

Haus am Rhein

Der Spargel dominiert derzeit auch die Speisekarte des Restaurants Haus am Rhein: Ein Pfund frischer Stangenspargel mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise, Grüner und weißer Spargel mit Lammrücken oder Hausgemachte Spargelcrèmesuppe sind nur einige Beispiele der Saison-Gerichte. Das Restaurant bietet diese Gerichte zum Abholen an. Bestellungen müssen mindestens einen halben Tag vorher unter Tel.0228-465307 oder per Mail an info@haus-am-rhein.de aufgegeben werden. Die Abholzeiten sind Freitag 16-20 Uhr, Samstag 16-20 Uhr und Sonntag 12-19 Uhr.

Adresse: Elsa-Brändström-Straße 74, 53227 Bonn

Weitere Informationen unter www.haus-am-rhein.de

Restaurant Godesburg, Restaurant Waldau, Schützenhof

Auch das Restaurant in der Godesburg, das Restaurant Waldau und der Schützenhof bieten ihre Gerichte nun zur Abholung für Zuhause an. In der Saison können so auch Spargel-Gerichte aus den Restaurants auf den heimischen Tisch gelangen - entweder als Suppe oder klassisch zubereitet mit Sauce Hollandaise und Kartoffeln. Die Abholzeiten sind freitags und samstags 11-14 Uhr.

Adressen: Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn (Godesburg),

An der Waldau 50, 53127 Bonn (Restaurant Waldau),

Hohe Straße 36, 53113 Bonn

Weitere Informationen unter www.godesburg-bonn.de, www.waldau-restaurant.de und www.schuetzenhof-bonn.de

Schumann's

Das Restaurant Schumann's in der Bonner Südstadt bietet derzeit zahlreiche Spargel-Gerichte auf der Speisekarte auf. Die beliebten Stangen gibt es ganz klassisch oder zum gebratenen Lachs oder zum Schnitzel. Die Speisen zum Abholen werden täglich von 12-14 Uhr und 18-20.30 Uhr angeboten. Bestellungen werden unter Tel. 0228-222358 oder per Mail an mail@schumanns-restaurant.de entgegen genommen.

Adresse: Weberstraße 43, 53113 Bonn

Weitere Informationen unter www.schumanns-restaurant.de

Parkrestaurant Rheinaue

Frischen Stangenspargel mit wahlweise Schinken, Schnitzel, Gemüse oder Rinderrücken bietet das Parkrestaurant Rheinaue zur Abholung an. Die Betreiber bitten bei der Bestellung der Gerichte von der Speisekarte um eine Stunde Vorlaufzeit. Die Küchenzeiten sind Montag bis Sonntag 12-20 Uhr. Auf Wunsch liefert das Restaurant im gesamten Bonner Stadtgebiet. Bestellungen werden unter Tel. 0228-374030 entgegen genommen.

Adresse: Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

Weitere Informationen unter www.rheinaue.de

Restaurant Rheinzeit

Das Restaurant Rheinzeit bietet mediterrane und saisonale Speisen zum Abholen an. Das wöchentlich wechselnde Take-Away-Menü führt nun auch Spargelgerichte auf: Angeboten wird der Spargel etwa als Suppe, an Trüffelsauce oder an Räucherlachs. Die Öffnungszeiten des Restaurants sind Montag 11.30-14.30 Uhr, Dienstag bis Sonntag 11.30-14.30 und 17.30-21 Uhr. Bestellt werden kann unter Tel. 0228-365375.

Adresse: Rheinallee 25c, 53173 Bonn

Weitere Informationen unter www.rhein-zeit.de

Kastanienhof Siegburg

Der Kastanienhof in Siegburg stellt eine ganze Spargelkarte bereit. Hier gibt es die beliebten Stangen etwa mit Rumpsteak, Lachs oder Schweinemedaillons. Der Abhol- und Lieferservice steht Montag sowie Mittwoch bis Freitag 17-21 Uhr, Samstag 12-14 Uhr und 17-21:30 Uhr sowie Sonntag 12-15 Uhr und 17-20:30 Uhr zur Verfügung. Bestellungen unter Tel. 02241-55644. Lieferungen innerhalb Siegburgs sind kostenfrei. Außerhalb von Siegburg liefert das Restaurant bei einem Mindestbestellwert von 15 Euro im Umkreis von 8 Kilometern frei Haus.

Adresse: Auf der Papagei 2, 53721 Siegburg

Weitere Informationen unter www.kastanienhof-siegburg.de

Vorgebirgsblick Bornheim

Deftige Hausmannskost und wechselnde Tagesgerichte liefert der Vorgebirgsblick kostenfrei in Bornheim an die Haustür. Auf der Speisekarte stehen auch Spargel-Gerichte, die man sich Abholen oder bequem liefern lassen kann. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 12-14:30 Uhr. Bestellungen an Tel. 02227-905333 oder Tel. 0160-96234599

Adresse: Händelstraße 45, 53332 Bornheim-Merten

Weitere Informationen unter www.vorgebirgsblick.de

Steinheuer's „Zur alten Post“ Bad Neuenahr-Ahrweiler

Das Sternerestaurant bietet jeden Samstag wechselnde Vier-Gänge-Menüs zum Abholen an. In der Spargelsaison darf das Gemüse natürlich nicht auf der Speisekarte der Menüs fehlen. Abgeholt werden können die Gerichte am Samstag 12-16 Uhr. Bestellungen werden bis zu zwei Tagen vorher unter info@steinheuers.de angenommen.

Adresse: Landskroner Str. 110, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Weitere Informationen unter www.steinheuers.de

Weinhaus zur Traube Unkel

Spargelsalat, Stangenspargel mit Beilagen oder Spargelsuppe stehen auf der Speisekarte vom Weinhaus zur Traube in Unkel. Abgeholt werden kann das Essen Freitag bis Sonntag 17-20 Uhr und Sonntag 11.30-13.30 Uhr am Hoteleingang Gästehaus Korf. Bestellungen unter Tel. 02224-3315.

Adresse: Lühlingsgasse 5, 53572 Unkel/Rhein (Zufahrt Gästehaus Korf über Vogtsgasse)

Weitere Informationen unter www.traubeunkel.de

Restaurant Zur Linde Heimerzheim

Das Restaurant Zur Linde bietet wechselnde Mittagsmenüs zur Abholung an. Nun stehen auch wieder leckere Spargel-Gerichte auf der Karte. Abholzeiten sind Dienstag bis Freitag und Sonntag 12-14 Uhr. Vorbestellungen unter Tel. 02254-2459.

Adresse: Bachstr. 1, 53913 Swisttal-Heimerzheim

Weitere Informationen unter www.traditionsgasthaus-zur-linde.de

Gaststätte Kreuel Bornheim

Bis zum 24. Juni bietet die Gaststätte Kreuel ihre Spargel-Karte an - mit allerlei Spargelgerichten zum Mitnehmen und Liefern. Die Gerichte können unter Tel. 02227-904767 bestellt werden. Von Donnerstag bis Sonntagin wird in die Orte Dersdorf, Waldorf, Kardorf und Hemmerich ab 17.30 Uhr ausgeliefert. Bestellannahme bis 20.30 Uhr.

Adresse: Dahlienstraße 2, 53332 Bornheim

Weitere Informationen unter www.kneipe-bornheim.de

Köhlz Bornheim

Das Bornheimer Restaurant Köhlz bietet den Spargel für Zuhause ganz klassisch mit Sauce und Kartoffeln an - aber auch mit Rumpsteak. Die Gerichte werden im Vorfeld zubereitet, die Kunden vollenden das ganze jedoch noch zu Hause selbst. Abholzeiten sind täglich 12-14 Uhr. Vorbestellungen unter Tel. 02227-4170.

Adresse: Martinstr. 63, 53332 Bornheim-Merten

Weitere Informationen unter www.koehlz.de

Chaka's Bornheim

Auch das Bornheimer Restaurant Chaka's setzt auf eine umfangreiche Spargelkarte. Das Gemüse wird wahlweise mit Schinken, Puten- oder Rumpsteak oder Schnitzel serviert. Das Restaurant hat Dienstag bis Samstag ab 17.30 Uhr geöffnet, Sonntag 11.30-14.30 Uhr und ab 17 Uhr geöffnet. Die Speisen können persönlich abgeholt oder geliefert werden. Bestellungen werden unter Tel. 02227-82707 entgegen genommen. Während des Lockdowns bietet das Restaurant auch einen Mittagstisch von Dienstag bis Freitag sowie Sonntag jeweils 10.30 -14.00 Uhr an.

Adresse: Beethovenstr. 26, 53332 Bornheim

Weitere Informationen unter www.chakas-restaurant.de

Landgasthaus Zur gemütlichen Ecke Bornheim

Bornheimer Stangenspargel steht auch auf der Speisekarte des Landgasthauses Zur gemütlichen Ecke. Der Außerhaus-Verkauf wird Donnerstag bis Sonntag 17.30-20.30 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag zusätzlich 11.30-13.30 Uhr angeboten. Bestellung werden telefonisch unter Tel. 02222-2536 oder per SMS und WhatsApp unter Tel. 0172-6099912 angenommen. Bei Bestellung sollen Name, Telefonnummer, die gewünschte Uhrzeit der Abholung und den Namen des Gerichts angeben werden.

Adresse: Bonner Str. 61, 53332 Bornheim

Weitere Informationen unter www.gemuetliche-ecke.de

