Abschiebungen und Duldungen Stadt Bonn: 135 Menschen ohne Aufenthaltsrecht untergetaucht

In Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis leben derzeit 1524 Menschen, die nur geduldet sind. Wie die Verwaltungen auf GA-Anfrage mitteilten, fallen in diesen Personenkreis in Bonn derzeit 458 und im Kreis 1066. In ganz Deutschland sind laut Innenministerium zum Stichtag 30. Juni insgesamt 182.727 Menschen geduldet gewesen. Geduldete sind ausreisepflichtig, können aber nicht abgeschoben werden.