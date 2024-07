Nach Verkehrsversuch auf der Adenauerallee Vorfahrt Vernunft kritisiert Stadt Bonn für neue Spuraufteilung

Die Initiative Vorfahrt-Vernunft kritisiert die Stadt Bonn für das Festhalten an der neuen Spuraufteilung auf der Adenauerallee. Diese Änderung habe negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsverkehr, darunter verlängerte Fahrzeiten und Lieferprobleme. Stefan Hagen, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, bemängelt in einer entsprechenden Mitteilung, dass die Stadt bei ihrer Analyse bestimmte Ereignisse wie die Sperrung der Südbrücke nicht berücksichtigt habe. Solche Sperrungen seien keine Anomalien, sondern reale Einschränkungen, die regelmäßig vorkämen, etwa bei Arbeiten am Endenicher Ei oder der Sanierung des Tausendfüßlers.