Bonner Chronik Agententreffen mit halbem Fünfmarkschein

„Bundestagsangestellter im Netz des russischen Geheimdienstes“ überschreibt der General-Anzeiger im Januar 1954 etwas reißerisch einen Bericht aus dem Bonner Landgericht. Tatsächlich fördert das dreitägige Verfahren gegen den 33 Jahre alten Willi Kutscher und seine Ehefrau Charlotte recht aufschlussreich zutage, wie hemdsärmelig die Geheimdienste aus Ost und West in den ersten Jahren der Bundesrepublik in der jungen Hauptstadt ans Werk gehen. Ein zerschnittener Fünf-Mark-Schein spielt dabei eine Schlüsselrolle. Ein mysteriöser polnischer Zeuge namens „Gregor“, der den Senatspräsidenten in einer Verhandlungspause angeblich von einem Bahnhof aus anruft, um anonym zu bleiben, und die vermutete Anwesenheit weiterer ausländischer Agenten im Gerichtssaal sind nur einige der Merkwürdigkeiten im Verfahren.