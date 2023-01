Arbeiten nach Wasserschaden : Aldi und dm im Karstadt bleiben weiter geschlossen

Umzugspläne der Alma Mater : Uni-Museen ziehen in früheres Modenhaus an der Poststraße Die Bonner Universität hat den früheren Standort von Appelrath Cüpper an der Poststraße für die Unterbringung von zwei Museen während der langjährigen Generalsanierung des Hauptgebäudes gemietet. Es sollen auch Gespräche zur Anmietung von Flächen im ehemaligen Karstadt laufen.