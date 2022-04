Hilfstransporte von Wachtberg in die Ukraine : Angekündigte Spenden aus New York

Honnefer HelpForce handelt schnell : Ukraine-Hilfstransporter startet in Bad Honnef Die sogenannte HelpForceHonnef unter der Leitung von Michael Lingenthal verlud am Montag die Hilfsgüter, die bei Sammelaktion im März gespendet wurden. Ziel des Transporters ist die ukrainische Grenze in der Ostslowakei. Die Zusammenarbeit vor Ort war nicht nur ein deutliches Zeichen für die Solidarität zur Ukraine, sondern auch für ein starkes Gemeinschaftsgefühl in Bad Honnef, finden die Organisatoren.