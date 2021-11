Angespannte Lage der Geburtshilfe in Bonn : Stolpersteine auf dem Weg ins Leben

Die Zahl der Entbindungsstationen ist in den vergangenen Jahren rasant ausgedünnt worden. Das wirkt sich jetzt auch in Bonn aus. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

BONN In mehreren Bonner Kliniken mussten Schwangere zuletzt abgewiesen werden. Viele Hebammenstellen sind unbesetzt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriele Immenkeppel

Maria und Norbert M. haben sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet. Die Wehen kommen zwar erst im Abstand von 20 Minuten, da die 32-Jährige jedoch Zwillinge erwartet, steuern die jungen Eltern sicherheitshalber bereits das Krankenhaus an, an dem sie sich vor einiger Zeit vorgestellt hatten. Zu dieser Zeit ahnten sie allerdings noch nicht, welche Irrfahrt vor ihnen liegen wird. „Wir wurden einfach am Kreißsaal abgewiesen, weil man keinen Platz für uns hatte. Auch im nächsten Krankenhaus wurde ich nicht aufgenommen“, berichtet die Bonnerin. Dort bekam das Paar allerdings den Hinweis, dass es in Porz aktuell freie Kapazitäten gibt.

Den werdenden Eltern blieb nichts anderes übrig: In rasanter Fahrt ging es über die Autobahn Richtung Köln. „Zum Glück waren wir nachts unterwegs. Einen Stau hätten wir in dieser Lage nicht gebrauchen können“, erinnert sich der junge Vater ungern an die Extremsituation zurück. Schließlich kamen sie in Porz gerade noch rechtzeitig an, und kurze Zeit später hielten sie ihre gesunden Jungs in den Armen. Ende gut, alles gut? „Nein, sagt die junge Mutter entschieden. „Ich hatte sehr große Angst und fühlte mich hilflos und alleine. An die Geburt meiner Kinder habe ich wirklich keine schönen Erinnerungen.“

Zehn-Punkte-Plan Anfahrtswege für Schwangere werden immer länger Die Förderung der Kinder- und Familiengesundheit beginnt mit Schwangerschaft und Geburt. „In die Geburtshilfe zu investieren, heißt also, in eine gesunde Gesellschaft zu investieren“, betont Katharina Desery von der in Bonn ansässigen Bundeselterninitiative „Mother Hood“. „Die geburtshilfliche Versorgung steht jedoch vor komplexen Problemen. Zahlreiche Schließungen geburtshilflicher Angebote der vergangenen Jahre lassen die Anfahrtswege für Schwangere immer länger werden. Frauen erleben die Geburt in überfüllten Kreißsälen und müssen sich eine Hebamme oft mit drei oder mehr Gebärenden teilen“, ergänzt sie. Mit einem Zehn-Punkte-Plan fordert Mother Hood den Bund daher auf, für eine bessere geburtshilfliche Versorgung zu sorgen. img

Schließungen im Umland wirken in Bonn

Die Odyssee von Maria M. ist jedoch kein Einzelfall, bestätigt die Hebamme eines Bonner Krankenhauses, die namentlich nicht genannt werden will. „Durch die Schließung vieler Geburtsabteilungen in Bonn und der Region sind unsere Kreißsäle rund um die Uhr belegt. Leider müssen wir immer wieder werdende Mütter abweisen“, erzählt sie aus ihrem Arbeitsalltag. „Ich empfehle den Frauen nicht nur einen Plan B für die Geburt zu haben, sondern auch einen Plan C und D.“-

Zwar kommen die meisten Säuglinge durch eine natürliche Geburt zur Welt, manchmal müssen Mutter und Kind jedoch auf dem schnellsten Weg per Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Hat der Rettungsdienst ebenfalls Probleme, ein Krankenhaus zu finden, das die Frau aufnimmt? „In der Leitstelle der Feuerwehr werden die aktuellen Bettenkapazitäten in den Bonner Krankenhäusern erfasst. So auch die Verfügbarkeit der Kreißsäle. Zudem wird das Zielkrankenhaus vor der Abfahrt des Rettungswagens telefonisch kontaktiert. Somit ist sichergestellt, dass Schwangere vom Rettungsdienst in ein geeignetes Krankenhaus transportiert werden“, erklärt Feuerwehrsprecher Frank Frenser auf GA-Anfrage. „Wir finden auf jeden Fall ein Krankenhaus und lassen die Frau nicht allein“, versichert er.

Keine Garantie für Kapazitäten

Dass werdende Mütter abgewiesen werden müssen „ist leider nicht vermeidbar“, erklärt Katharina Müller-Stromberg für das St. Elisabeth-Krankenhaus. „Wenn unsere Kapazitäten erschöpft sind, versuchen wir stets Lösungen zu finden und zu vermitteln.“ Auch ein Geburtsplanungsgespräch sei keine Garantie dafür, dass zum Zeitpunkt der geplanten Geburt auch die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Für Professor Ulrich Gembruch, Direktor des Zentrums für Geburtshilfe und Frauenheilkunde an der Uniklinik, gibt es ein weiteres Problem: „Nicht nur an allen Bonner Kliniken, sondern auch an sehr vielen anderen in Deutschland gibt es aktuell Schwierigkeiten, Hebammenstellen zu besetzen. Dies ist der Hauptgrund für die Ablehnungen in den Kreißsälen“, erklärt er. Nur rund 25 Prozent der ausgebildeten Hebammen würden in Krankenhäusern arbeiten. „Vergütung, insbesondere aber Schicht- und Wochenenddienste, machen die Arbeit an den Kliniken belastend und unattraktiv, so dass die Mehrzahl der Hebammen ausschließlich oder teilweise außerklinisch arbeitet.“

Geburtenanstieg um 25 Prozent erwartet

„Bislang ist es im Johanniter-Krankenhaus nur in wenigen Fälle vorgekommen, dass Gebärende abgewiesen werden mussten. Die Entscheidung, eine Frau unter der Geburt abzuweisen, machen wir uns in keinem Fall leicht. Wenn wir unserer Verantwortung, Sorge für Mutter und Kind zu tragen, nicht gerecht werden können, müssen wir Gebärende abweisen“, erklärt Professor Uwe-Jochen Göhring, Chefarzt der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie am Johanniter-Krankenhaus. Die Schließung von mehreren Geburtsstationen habe natürlich Auswirkungen. „Für werdende Eltern ist es schwieriger, eine für sie geeignete Geburtshilfe zu finden. Wir erwarten in diesem Jahr einen Geburtenanstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mit 700 Geburten“, so Göhring.