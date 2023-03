Verkehrsgutachten zu Weststadt und Poppelsdorf in Bonn : Anwohner sehen Parkkonzept eher kritisch

Verkehrsgutachten zu Weststadt und Poppelsdorf in Bonn

Gähnende Leere herrscht oftmals auf den gebührenpflichtigen Stellplätzen auf dem Uni-Campus in Poppelsdorf, während die Anliegerstraßen in der Nähe ständig zugeparkt sind. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Eher skeptisch reagieren Anwohner aus der Weststadt und Poppelsdorf auf einer Infoveranstaltung der Stadt, wo die Untersuchung für ein Parkkonzept in diesen Wohnquartieren vorgestellt wurde.

Eine Frage brennt den Anwohnerinnen und Anwohnern aus der Weststadt und Poppelsdorf besonders auf den Nägeln: Wie viele Parkplätze bleiben übrig, wenn das geplante Parkraumkonzept in ihren Wohnquartieren umgesetzt ist? Eine Frage, die ihnen zurzeit noch niemand beantworten kann, wie sie auf einer Informationsveranstaltung der Stadt Bonn am Montagabend im Stadthaus erfuhren.

Gut 30 Bürgerinnen und Bürger, darunter auch einige Kommunalpolitiker, waren der Einladung zur Veranstaltung gefolgt, auf der Gutachter Hans-Rainer Runge die Ergebnisse einer entsprechenden Untersuchung aus dem Herbst 2020 in der Weststadt und Poppelsdorf präsentierte.

Das Untersuchungsgebiet wird durch die Jonas-Cahn-Straße und Endenicher Straße im Nordwesten, die Bahntrasse im Nordosten, die Poppelsdorfer Allee im Osten, die Kirschallee und die Trierer Straße im Süden sowie die A 565 und die Sebastianstraße im Westen abgegrenzt. Geprägt ist es vor allem durch den Campus Poppelsdorf der Uni, wo bereits seit einigen Jahren sämtliche Parkplätze gebührenpflichtig sind. Die Folge: Selbst zur Vorlesungszeit sind dort stets zahlreiche Stellplätze ungenutzt, geparkt wird dagegen in den umliegenden Straßen, wo (noch) keine Parkgebühren erhoben werden.

Runge attestiert in seinem Fazit beiden Wohngebieten – ähnlich wie der Nordstadt, wo die Politik bereits die Umsetzung eines Parkkonzepts in der zweiten Jahreshälfte beschlossen hat – einen „hohen Parkdruck“. Was aber denn der Sinn und Zweck des Parkraumkonzepts sei, wollten einige Bürger wissen, die die Pläne eher skeptisch sehen. Runge: „Das Ziel ist unter anderem, die Parkregelungen zu vereinheitlichen.“ Zudem solle das Bewohnerparken sichergestellt werden, indem die Parkplätze für Fremdparker künftig gebührenpflichtig sein sollen.