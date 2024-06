Straßenbaustelle in Bonn Arbeiten auf der B 9 im Bereich Willy-Brandt-Allee haben begonnen

Mit Beginn der Sommerferien muss die Zufahrt zur Adenauerallee für etwa vier Wochen in Höhe Bundeskanzlerplatz gesperrt werden. Der Verkehr wird der Stadtverwaltung zufolge ab dann nicht mehr stadteinwärts auf die Adenauerallee in Richtung Norden/Koblenzer Tor fahren können. In Gegenrichtung, von der Reuterstraße/Reuterbrücke kommend, kann nicht links auf die Adenauerallee abgebogen werden. Hintergrund ist laut Stadt, dass ein Mindestmaß an Straßenbreite zur Aufrechterhaltung von zwei Fahrspuren während dieser Bauzeit nicht eingehalten werden kann.