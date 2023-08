Baustelle auf Bonner Knauber-Areal Arbeiten für neues Parkhaus liegen im Zeitplan

Wie berichtet, hatte Knauber bis 2020 selbst einen Freizeitmarkt im heutigen Bauhaus an der Endenicher Straße betrieben. Seit dem Verkauf der Filialen in Endenich, Ahrweiler, Bergisch Gladbach und Pulheim konzentriert sich das Unternehmen auf den Energiehandel. Die Knauber-Märkte in Bad Godesberg und Troisdorf wurden geschlossen. In dem 2018 eröffneten Neubau neben dem Bauhaus an der Endenicher Straße hat nach wie vor die Knauber Energiegesellschaften und die Verwaltung der Carl Knauber Holding GmbH ihren Sitz.