Fall vor dem Arbeitsgericht in Bonn : Sportstudio schasst Trainerin wegen angeblichen Diebstahls

Bonn Fristlos gekündigt hat der Inhaber eines Sportstudios einer Trainerin. Sie soll Proteinpulver für ihren Freund gestohlen haben.

Vier Jahre hat eine 22-Jährige als Sporttrainerin in einem Bonner Fitnessstudio gearbeitet. Den Job ist sie jetzt los. Der Inhaber hat sie wegen angeblichen Diebstahls von Eiweißpulver entlassen. Doch die Frau, die sogar ihre Ausbildung in dem Studio absolviert hat, klagte jetzt vor dem Bonner Arbeitsgericht gegen ihre fristlose Kündigung.

Die Proteine, die man meistens als Shake zu sich nimmt, sind in den Sportstudios sehr beliebt, sie sollen das Abnehmen erleichtern und den Muskelaufbau beschleunigen. Allerdings hat das Pulver, das es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, seinen Preis. Der Freund der Sporttrainerin, der ebenfalls in dem Studio trainierte, ließ sich, so stellt es die Unternehmensseite in Person des Bonner Anwalts Herbert Kaupert dar, von der 22-Jährigen das Pulver regelmäßig mitbringen – allerdings ohne zu bezahlen.