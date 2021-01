Auch in Bonn mit Läden : Süßwarenketten Arko, Eilles und Hussel beantragen Insolvenz

Wahlstedt Die Süßwarenketten Arko, Eilles und Hussel haben aufgrund der Verluste in der Corona-Krise Insolvenz beantragt. Auch in Bonn gibt es betroffene Läden.

Die Corona-Krise bringt nun auch namhafte Süßwarengeschäfte in Bedrängnis: Die zur Deutschen Confiserie Holding (DCH) gehörenden Fachhändler Arko, Eilles und Hussel haben beim Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein vorläufige Insolvenz in Eigenregie beantragt. Der Geschäftsbetrieb der auf Süßwaren, Kaffee und Tee spezialisierten Geschäfte solle in vollem Umfang weitergeführt werden, teilte der Geschäftsführer der DCH-Gruppe, Patrick G. Weber, am Montag mit. Das Amtsgericht sei den Anträgen gefolgt.