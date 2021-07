Bonner gedenken der Opfer der Flutkatastrophe : „Auch Rettungsdienste brauchen Betreuung“

Auch Norfallseelsorger Albrecht Roebke nahm am Sonntag an der Andacht in der Namen-Jesu-Kirche teil. Foto: Privat

Bonn Christen in Bonn beten für die Opfer und Leidtragenden der Unwetterkatastrophe und wollen die Hilfsbereitschaft weiter stärken. Ökumenische Andacht im Bonner Zentrum mit vielen brennenden Kerzen.



In einer bewegenden Andacht haben heute die Kirchen in Bonn der vielen Opfer und Leidtragenden der Unwetterkatastrophe gedacht. An dem ökumenischen Gottesdienst in der alt-katholischen Namen-Jesu-Kirche im Zentrum der Stadt nahm auch die Bonner Oberbürgermeister Katja Dörner mit ihrer Familie teil. Notfallseelsorger berichteten von vielen traumatischen Erfahrungen der Menschen.

Viele Menschen zündeten eine Kerze an als Zeichen ihrer Trauer und Klage, aber auch zum Dank für die viele Menschen, die in diesen Tagen helfen. Der Bonner Superintendent Dietmar Pistorius machte deutlich, „wie sehr uns die Katastrophe nahekommen ist und wie sehr die Menschen einander brauchen auch in den nächsten Wochen und Monaten. Unseren Seelen sind verletzt. Wir brauchen eine große Bewegung der Solidarität und müssen uns da gegenseitig stärken." Der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Bonn, Pfarrer Thomas Schüppen, nannte „jede Hilfe jetzt ein starkes Zeichen der Hoffnung und des Lebens".

Dem Bonner Notfallseelsorger Albrecht Roebke zufolge ist neben der Opferhilfe auch die Betreuung der Rettungskräfte von großer Bedeutung, „die nun seit Tagen im Einsatz sind und an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angesichts von so viel Tod und Leid und trotzdem ihre Hoffnung nicht verlieren wollen und dürfen“. Diese Unterstützung sei gerade in der ersten Phase der Entspannung nach der Katastrophe besonders wichtig, so der evangelische Pfarrer, der seit Mittwoch Tag und Nacht in der Voreifel im Einsatz ist.

Fürbitte in allen Kirchen an diesem Sonntag

Am Sonntag haben alle evangelischen Kirchengemeinden in Bonn und der Region in ihren Gottesdiensten in Fürbitte und Gebet an die Leidtragenden dieser Katastrophe gedacht, als Zeichen der Solidarität und zur Hilfe aufgerufen.

(ga)