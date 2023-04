Kritik am Haushaltsentwurf Aufsichtsbehörde tadelt Bonner Kämmerin

Der Stadt Bonn droht der erneute Absturz in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) unter strenger Kontrolle der Bezirksregierung Köln. Die Aufsichtsbehörde hat Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit des Doppelhaushalts 2023 und 2024, den der Rat im April beschließen soll. Das geht aus einem Schreiben an Kämmerin Margarete Heidler hervor, das dem General-Anzeiger vorliegt.