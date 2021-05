Bonn-Aufwacher : Lockerungen für Geimpfte und Genesene

Bonn Seit gestern sind für Geimpfte und Genesene in NRW einige Grundrechtseinschränkungen wieder aufgehoben, sie werden negativ Getesteten gleichgestellt. Wer vollständig geimpft ist muss zum Beispiel im Einzelhandel keinen Test mehr vorlegen. Wie das genau abläuft und wie die Erfahrungen des ersten Tages sind, darüber sprechen wir im Aufwacher.

Und auch bundesweit soll sich etwas tun: Die Rücknahme bestimmter Freiheitseinschränkungen für vollständig Geimpfte soll noch in dieser Woche beschlossen werden. Wir klären was das genau bedeutet und ob die Planungen über das hinausgehen, was in NRW jetzt schon gilt.