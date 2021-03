Bonn-Aufwacher : Notbremse in NRW und Ergebnisse vom Corona-Gipfel - Ostern und Lockdown

Bonn Wie stellen wir uns der dritten Corona-Welle? Darüber haben die Länderchefs und die Bundeskanzlerin heftig diskutiert. Der Corona-Gipfel wurde sogar für mehrere Stunden unterbrochen. Jetzt stehen die Ergebnisse fest und NRW zieht die Notbremse.

Die Ausgangslage für das Treffen von Bund und Ländern war nicht gut: In NRW liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 100, auch in den meisten anderen Bundesländern wurde diese wichtige Marke überschritten. In Thüringen liegt die Inzidenz sogar bei über 200. Es war zu erwarten, dass die Verhandlungen des Corona-Gipfels schwierig werden würden. Im Aufwacher geben wir euch einen Überblick, über alles, was ihr jetzt wissen müsst: Notbremse, Ostern, Urlaub, Reisen und Lockdown. Hier findet Ihr die Infos auch zum Nachlesen