Kontroverse über Zukunft des Verkehrs in Bonn : Ausschuss ist für Parkraumkonzept und Gebührenerhöhung

Bonn Die geplante Parkraumbewirtschaftung in Bonn hat ihre erste Hürde genommen: Der Ausschuss für Mobilität und Verkehr stimmt der Vorlage zu, die auch eine Erhöhung der Parkgebühren beinhaltet. Das letzte Wort hat der Rat im Februar.

Der Ausschuss für Mobilität und Verkehr hat in seiner Sitzung am Mittwochabend die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung in Bonn samt eines Änderungsantrags zur Erhöhung von Parkgebühren als Empfehlung an den Rat mit Mehrheit der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linke und Volt gegen FDP und Bürger Bund bei Enthaltung der CDU beschlossen.

Wohnen über einem öffentlichen Parkplatz wie in einem Neubau in München? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit auch Politiker in Beuel. Grundlage hierfür ist ein Ratsantrag der Bonner Koalition. In Beuel geht es beispielsweise um den Heckelsbergplatz.

Gegenwind kommt vom BBB und der FDP

Vertreter der Koalition verteidigen Konzept

Wie berichtet, sollen die Gebühren an allen Parkplätzen, die durch Parkautomaten bewirtschaftet werden, von bisher zwei Euro in der Stunde auf vier Euro in den bisherigen Parkzonen 1 und 2 vor (Bonner Innenstadt und deren Randbereiche) verdoppelt werden. In den Bezirkszentren Bad Godesberg, Beuel und Hardtberg sollen sie wie auch in den Stadtteilzentren – etwa am Clemens-August-Platz in Poppelsdorf oder Magdalenenplatz in Endenich – ebenfalls erhöht, allerdings nicht verdoppelt werden. Die zusätzlichen Einnahmen dienen zur Mitfinanzierung des Schülertickets zu einem einheitlichen Preis von 19 Euro im Monat.