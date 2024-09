Medien-Festival in der Innenstadt Wie muss guter Journalismus in Zukunft sein?

So diskutieren zum Beispiel am Freitag, 4. Oktober, beim Medientalk auf dem Münsterplatz ab 13 Uhr GA-Chefredakteur Helge Matthiesen und Bernward Loheide, Chefredakteur der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) über die Frage, wie konstruktiver Journalismus in der Lokalberichterstattung und in einer Nachrichtenagentur funktioniert. Ab etwa 13.45 Uhr kann sich auch das Publikum mit Fragen in die Diskussion einbringen. Es schließt sich eine öffentliche Sprechstunde mit GA-Chefredakteur Matthiesen an.