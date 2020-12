Heimkinder bekommen Herzenswunsch erfüllt : 100 Geschenke fürs Hermann-Josef-Haus

Am Wunschbaum in der Akazien-Apotheke im Einkaufszentrum Heiderhof: (v.l.) Markus und Alexandra Bock, Eva Burmeister-Mossal, Doriana Schito sowie Erik und Yaritza Buschbell. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Mit einer Weihnachtsaktion im Heiderhofer Einkaufszentrum soll Heimkindern des Hermann-Josef-Hauses ein Herzenswunsch erfüllt werden. Initiiert hat die Aktion Doriana Schito von der Akazien-Apotheke.

Auf dem Heiderhof werden letzte Helfer für eine große Weihnachtsaktion gesucht. „Wir möchten für 100 Kinder des Hermann-Josef-Hauses in Schweinheim Weihnachtswünsche erfüllen“, beschreibt Doriana Schito ihre Idee, für die sie die drei großen Mieter im Einkaufszentrum am Akazienweg begeistern konnte. Die junge Frau arbeitet selbst in der Akazien-Apotheke, wo ihre Chefin Eva Burmeister-Mossal sofort vom Vorhaben angetan war. Mit ins Boot kamen Alexandra und Markus Bock mit ihrem Edeka-Markt und Yariza und Eric Buschbell mit ihrem Kulturcafé Eiszeit. An allen drei Standorten stehen also seit Beginn des Advents Weihnachtsbäume, an denen bunte Karten mit den Herzenswünschen der Heimkinder aufgehängt sind: jeweils auch mit dem Alter und dem Geschlecht der Kinder versehen.