Bonn/Essen Ein 14-Jähriger aus Bonn wurde seit Mitte Juli vermisst. Nun wurde der Junge wohlbehalten bei Angehörigen in Essen angetroffen.

Seit Mitte Juli ist ein 14-Jähriger aus Bonn, der in einer Jugendhilfeeinrichtung in Bad Godesberg wohnte, vermisst worden. Knapp vier Monate später wurde der inzwischen 15-Jährige nun wohlbehalten bei Angehörigen in Essen angetroffen.