Stadtordnungsdienst in Bad Godesberg : 1600 Ordnungswidrigkeitsverfahren in der Villichgasse

In der Villichgasse in Bad Godesberg hat der Stadtordnungsdienst rund 1600 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg In der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg berichtete ein Vertreter des Stadtordnungsdienstes über Einsätze in der City: Alleine in der Villichgasse haben die Ordnungshüter gut zu tun. Auch die illegale Taubenfütterung sorgt für Arbeit.