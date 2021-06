Polizei bittet um Hinweise : 17-Jähriger in Plittersdorf durch Schlag an den Hals verletzt

17-Jähriger in Plittersdorf durch Schlag an den Hals verletzt

Bad Godesberg Ein Jugendlicher wurde am Montagabend in Plittersdorf durch einen Schlag gegen den Hals verletzt. Der Angriff des Tatverdächtigen erfolgte ohne Grund. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwei Jugendliche waren am Montagabend im Bad Godesberger Ortsteil Plittersdorf unterwegs, als sich gegen 22.40 Uhr auf der Gotenstraße ein bislang Unbekannter von hinten näherte. Ohne Grund soll der Tatverdächtige den 17-jährigen gegen den Hals geschlagen haben.

Nach der Tat flüchtete der Mann in Richtung Süden. Er trug einen roten Pullover und eine dunkelblaue Hose. Eine eingeleitete Fahndung im Bereich des Tatorts hatte keinen Erfolg. Der 17-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 37 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die das Geschehen oder den flüchtigen Tatverdächtigen am Montag beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder per E-Mail an KK37.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.