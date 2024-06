Stadtbaumkonzept für Bonn 29 Parkplätze weichen für neue Bäume in Lannesdorf

An den Straßen, an denen eher das Grau vorherrscht, soll es grüner werden. So auch in Lannesdorf, wo die Stadt gerne mehrere Bäume pflanzen möchte. Und das nicht an altbekannten, sondern an neuen Standorten. Ein Vorhaben, das vermutlich nicht bei allen auf uneingeschränkte Begeisterung treffen wird. Denn wenn die Bäume kommen, werden diverse Parkplätze in den betroffenen Straßen verschwinden – ein Vorgehen, das bereits in Duisdorf für erheblichen Aufruhr gesorgt hat.