Brandstiftung Am Nippenkreuz : 31-Jähriger zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt

In der Eckwohnung im zweiten Stock brach im März 2022 das Feuer aus. Es war Brandstiftung. Foto: Silke Elbern

Bad Godesberg Nach zwei Brandstiftungen in der Siedlung Am Nippenkreuz ist der Prozess vor dem Bonner Landgericht abgeschlossen. Der Täter soll zwei Jahre seiner Strafe in einer Entziehungsanstalt verbringen.



Wegen zweier Brandstiftungen in der Siedlung Am Nippenkreuz in Mehlem hat das Bonner Landgericht am Freitag einen 31-Jährigen zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, zwei Jahre davon wird er wegen seiner Alkoholsucht in einer Entziehungsanstalt verbringen.

Möglicherweise waren die Taten Hilferufe, denn der Mann hat laut Schilderung der Kammervorsitzenden Isabel Köhne ein besonderes Schicksal: Er wurde in Rumänien als Mädchen geboren, lebte dort fünf Jahre in einem Kinderheim, bis er von einem Ehepaar aus Deutschland adoptiert wurde. Zunächst schien alles glatt zu gehen, er machte in Neustadt/Wied den Hauptschulabschluss, schaffte dann aber keine Berufsausbildung.

Es entwickelte sich eine Borderlinestörung, er verletzte sich selbst mit einem Messer, hörte Stimmen, die ihm Befehle erteilten. Ab 2009 konsumierte er Cannabis, ab 2014/15 griff er zu Whiskey und Bier, trank davon täglich zwei bis drei Liter. 2018 vollzog er die Geschlechtsumwandlung. Die OP sei nicht ohne Komplikationen verlaufen, so das Gericht, vor allem kostete sie Geld, so dass der Absturz ins soziale Aus nicht mehr aufzuhalten war.

Die Stadt wies dem Mann 2021 eine Sozialwohnung in der Vebowag-Siedlung Am Nippenkreuz zu. Hier hätten Alkohol und Zigaretten seinen Tagesablauf bestimmt, sagte die Richterin. Seine Wohnung vermüllte immer mehr, er wollte raus, und zwar mit rabiaten Mitteln. Am Vormittag des 2. Juni 2022 zündete er sein Bett an, durch das Feuer platzte Putz von den Wänden, eine Scheibe zerbarst. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, doch die Räume waren durch Rauch und Ruß unbewohnbar geworden.