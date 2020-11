Theaterplatz und Michaelshof : 33-Jähriger pöbelt und randaliert in Bad-Godesberg

In Bad-Godesberg wurde ein 33-jähriger Randalierer in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Bad Godesberg Für einen 33-jährigen Mann endete der Montagabend auf dem Polizeipräsidium. Zuvor war er wegen Pöbeleien und Randalen in Bad-Godesberg aufgefallen.

Ein 33-jähriger Mann ist am Montagabend wegen heftiger Pöbeleien am Theaterplatz und Michaelshof in Bad Godesberg aufgefallen. Passanten hatten den scheinbar angetrunkenen Mann beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Laut Angaben der Beamten konnte der Randalierer in der Pfarrer-Minartz-Straße gestellt und mit einem Platzverweis versehen werden. Da der 33-Jährige der Aufforderung der Beamten nicht folgte und diese fortwährend beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen.