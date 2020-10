Wechsel beim Fußballverein SSV Plittersdorf : 33 Jahre im Vereinsvorstand

BAD GODESBERG Das Ehepaar Nass zieht sich aus dem Vorstand des SSV Plittersdorf zurück. So ganz aufhören wollen Ingrid und Jan-Günther Nass aber nicht.

Dann konnten nach langem Hin und Her und Einschalten des Bonner Oberbürgermeisters die Container im Dezember endlich in Betrieb gehen. Wann allerdings eine neue Turnhalle für die Sportler im Umfeld errichtet wird, steht noch in den Sternen. Jan-Günther Nass, der genau wie seine Ehefrau aus Norddeutschland stammt, hat Betriebswirtschaft studiert, war viele Jahre in der RWE-Zentrale des Essener Energiekonzerns tätig und zum Ausgleich schon in jungen Jahren Schiedsrichter beim VFL-Lannesdorf.

Nach dem Umzug aus dem Godesberger Süden nach Plittersdorf suchte die Familie einen Sportverein für die Kinder. Der damals fünfjährige Sohn wollte Fußball spielen lernen. Mama und Papa standen am Spielfeldrand. Schnell halfen die Eltern im Verein mit und dies führte zur Vorstandsarbeit beim SSV Plittersdorf, aus der dann 33 Jahre wurden. Die Kinder haben das Fußballgen übernommen: Sohn Lars und seine beiden Brüder hatten viel Spaß mit dem Ball seit der frühesten Jugendzeit, wie der heutige Torwart-Schulleiter Lars Nass sagt. Björn Nass ist als Reporter für Blinde und Sehgeschädigte in den großen Fußballstadien in Deutschland tätig, aktuell in Leverkusen und Hannover. Sein Bruder Birger trainiert Fußballmannschaften in Hessen und hat dort das Schulprojekt „Kinder in Bewegung bringen“ mit auf den Weg gebracht.