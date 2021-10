Einsatz in Bad Godesberg : 40 Feuerwehrkräfte löschen Zimmerbrand in Mehlem

Symbolbild. Foto: Feuerwehr Bonn

Bad Godesberg Am Dienstagabend hat es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Godesberg-Mehlem gegeben. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften aus und brachte die Bewohner in Sicherheit.



Ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mehlem hat am Dienstagabend zu einem Einsatz der Bonner Feuerwehr geführt. Gegen 21.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von einem Anrufer alarmiert. Es brannte ein Zimmer im Erdgeschoss, wie die Feuerwehr mitteilte. „Parallel zur eingeleiteten Brandbekämpfung wurden Bewohner aus dem Treppenraum, der Brandwohnung sowie den angrenzenden Wohnungen in Sicherheit gebracht. Drei Personen sichtete der Rettungsdienst, der Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich“, so die Feuerwehr weiter.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Bis auf den Bewohner der Erdgeschosswohnung konnten alle weiteren Parteien nach den Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr wieder zurück in die Wohnungen. Im Einsatz befanden sich 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Bad Godesberg und Beuel, der Löscheinheiten Lannesdorf und Mehlem sowie der Rettungs- und der Führungsdienst.

(ga)