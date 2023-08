Wasserspiele in der Stadt 41 Prozent der Bad Godesberger Brunnen sprudeln nicht

Im Sommer gehören die sprudelnden Brunnen zum Stadtbild. Sie laden zum Verweilen ein, bei sommerlicher Hitze ist es im Umfeld eines großen Brunnens meistens etwas angenehmer. Insgesamt gibt es in Bad Godesberg 34 Brunnen, in ganz Bonn 94 Wasserspiele (21 in Beuel, 5 auf dem Hardtberg, 34 im Stadtbezirk Bonn). Die Zahlen stammen aus einer Stellungnahme der Verwaltung, die sie zur Beantwortung einer Großen Anfrage der FDP veröffentlicht hat. Von den Bad Godesberger Brunnen sind allerdings 41 Prozent inaktiv – 14 Brunnen hat die Verwaltung so gekennzeichnet. Von allen 94 Bonner Brunnen sind 33 inaktiv.