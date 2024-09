Bücherei St. Albertus Magnus wird 50 Ein Jubiläum für große und kleine Bücherfreunde

Wenn Lutz Kleinemeier die Tür der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Albertus Magnus aufschließt, trudeln meist schon die ersten großen und kleinen Kunden ein. Knapp 5000 Medien stehen vis-à-vis der Kirche an vier Tagen in der Woche zur kostenlosen Ausleihe bereit. Übrigens auch für Nicht-Katholiken, denn die Pfarrbücherei ist offen für alle. Und das seit mittlerweile 50 Jahren, was mit einem großen Familienfest am 22. September gefeiert wird.