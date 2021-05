Vakzinierung im Container : 500 Covid-Impfungen in der Woche

Bad Godesberg Eine Heiderhofer Hausärztepraxis versorgt im Impfcontainer Menschen aus ganz Bad Godesberg. Denn der Andrang in der Praxis ist so groß, dass dort kein Platz mehr ist.

210 Mediziner beim hausärztlichen Impfen in Bonn im Einsatz

Laut Christopher Schneider von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) beteiligen sich in Bonn 210 Mediziner am hausärztlichen Impfen. Über die für sie geeignete Organisation könnten die Praxen weitgehend selbst entscheiden. Michael Küster hat eben mit dem Einverständnis der Stadt, der KVNO und der Mitbewohner im Haus auf eigene Kosten die Containerlösung gewählt: für 2700 Euro Aufstellungskosten plus monatlich 300 Euro Miete. Am Praxiseingang steht eine Spendenbüchse. Wie viele Impfdosen die Praxen bekämen, hänge wesentlich von ihren individuellen Gegebenheiten und der Verfügbarkeit in Apotheken ab, erläutert KVNO-Sprecher Schneider. „Für die laufende Woche haben Praxen bis zu 36 Dosen von Biontech/Pfizer und bis zu 50 Dosen von Astrazeneca pro Arzt erhalten.“ Diese Ressourcen würden in der Regel auch komplett verimpft.