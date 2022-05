Godesberger auf Pilgerreise : 500 Wallfahrer unterwegs nach Remagen

Bad Godesberg Godesberger Katholiken sind am Wochende zu Fuß, per Zug, Auto oder Fahrrad nach Remagen gepilgert. Neben einer Messe stehen Gemeinschaft und Austausch im Mittelpunkt.

Petrus hat den Gläubigen keinen Strich durch die Rechnung gemacht: Nach dem Gewitter vom Freitag machten sich am Samstag rund 500 Gläubige des katholischen Seelsorgebereichs Bad Godesberg sogar bei einigem Sonnenschein auf ihre diesjährige Wallfahrt. Zu Fuß, per Fahrrad, per Zug oder in Eigenregie mit dem Auto ging es in diesem Jahr nach einem geistlichen Impuls am frühen Morgen nach Remagen. Treffpunkt dort war die Kirche St. Apollinaris.