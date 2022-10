Sanierung des Bonner Freibads : Neustart des Friesi im nächsten Jahr kostet 723.000 Euro

Friesdorf Die Verwaltung hat die Sanierungspläne für das „Friesi“ als erstes den Freibad-Freunden Friesdorf vorgestellt. Für eine Neuaufnahme des Betriebs 2023 sind vier Maßnahmen geplant, die 723.000 Euro kosten sollen. Sportausschuss und Bezirksvertretung müssen jetzt grünes Licht geben.

Am Ende eines ernüchternden Jahres für Bad Godesbergs Schwimm-Fans hat Stefan Günther einen Plan vorgestellt: In den kommenden Monaten soll das Freibad „Friesi“ renoviert und damit für einen Neustart im Frühjahr 2023 fit gemacht werden. Neben den Sanierungsarbeiten sei auch eine Offensive zur Gewinnung von benötigtem Personal geplant, erklärte der Leiter des Bonner Sport- und Bäderamtes am Mittwochabend bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Freibad-Freunde Friesdorf (FFF). Zunächst muss das Planungspapier aber die Zustimmung des Sportausschusses und danach der Bezirksvertretung Bad Godesberg finden.

Beckenfolie ist undicht : Das Friesdorfer Freibad wird in dieser Saison nicht mehr öffnen Eine defekte Beckenfolie und Personalmangel sorgen dafür, dass das Friesi in dieser Saison nicht mehr öffnen kann. Innerhalb der Politik wird die Schließung heftig kritisiert. Derweil gibt es neue Öffnungszeiten bei anderen Bonner Bädern.

Saison endet am Wochenende : Fördervereine fordern längere Freibadsaison in Bonn Nach dem 4. September schließen die Freibäder in Bonn, die Hallensaison beginnt. Drei Fördervereine finden, die Außenanlagen sollten länger geöffnet bleiben. Das Bäderamt der Stadt Bonn sieht das jedoch anders.

Schnelle Generalsanierung weiter kein Thema

Forderungen nach einer schnellen Generalsanierung des Friesi erteilte Günther eine erneute Absage (der GA berichtete). Die Freibad-Freunde hatten sich in einem Bürgerantrag für die umfassenden Arbeiten stark gemacht und bekräftigten diese erneut. Ebenfalls äußerten Mitglieder Unmut über die angekündigte Erhöhung der Gebühren für Einzel- und Jahrestickets seitens der Stadt. In einer Mitteilung vom Donnerstag empfiehlt der Verein dem Sportausschuss allerdings die Zustimmung zum Sanierungskonzept in der Sitzung am Mittwoch, 26. Oktober, erklärte der Vorsitzende Rafael Röger.