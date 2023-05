Goldhochzeitspaare feiern 800 Ehejahre in einem Mehlemer Garten

Beim Fest in Mehlem waren 800 Ehejahre im Garten versammelt – wenn man die zwei Gastpaare, deren Hochzeiten nicht ins Jahr 1973 fielen, nicht mitzählt. Was ist das Geheimnis einer langen Ehe? Viel Vertrauen, Toleranz, viele gemeinsame Erlebnisse, Erinnerungen an Freud und Leid, zählen die Paare auf. Auch in Krisensituationen konnten sie sich auf Freunde verlassen. So waren Bernd und Doris Schlesiger von der Flut im Ahrtal betroffen, sind aber inzwischen wieder in ihr Haus in Dernau zurückgekehrt.