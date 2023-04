Regen vermiest letzten Schultag Abiturjahrgänge feiern auf der Rigal'schen Wiese in Bad Godesberg

„Wir haben dieses Mal nur elf angemeldete Autos, die hier auf dem Parkplatz parken möchten“, so Fugenzi. Die künftigen Abiturienten würden entweder mit Fahrrädern oder mit Bus und Bahn kommen. Kamen die Schüler früher bereits ab 11 Uhr zur Party an der Stadthalle, dauerte es am Freitag bis sich der Platz vor der Bühne füllte. „Wir haben mitbekommen, dass viele Schulen die Vergabe der Abitur-Zulassung etwas nach hinten verlagert haben. Daher sind viele noch nicht da“, so Fugenzi. Gegen 13 Uhr hatten sich daher erst knapp 140 Abiturienten auf dem abgesperrten Areal eingefunden. Gerechnet hatten die Veranstalter mit rund 1350 Gästen, so viele Karten wurden im Vorfeld verkauft. „Wir werden dann hier wohl etwas länger machen. Wir haben ja eine Genehmigung bis 22 Uhr“, so der Veranstalter weiter.