In Helsinki Abiturient aus Bad Godesberg vertritt Deutschland bei Philosophie-Olympiade

Ganz gleich, wie die Entscheidung in Helsinki ausfällt, zurück in Bonn muss sich Veenema so wie seine Klassenkameraden der mündlichen Abiprüfung stellen. Mit der Fächerkombination Deutsch, Englisch, Philosophie und Informatik will er bestens auf die weiteren Schritte in seinem Leben vorbereitet sein. „Ich möchte natürlich Philosophie studieren“, sagt er. Das wundert wohl niemanden in seinem Freundeskreis. Am liebsten in Berlin. Geplant hat er auch schon, welchen Berufsweg er im Anschluss einschlagen möchte. „Ich würde gerne einen akademischen Weg einschlagen und an einer Uni arbeiten“, sagt er.