Autokorsos durch Bad Godesberg : Abiturienten feiern letzten Schultag

Bad Godesberg Mit spontanen Autokorsos haben die Feierlichkeiten der Bad Godesberger Abiturienten zu ihrem letzten Schultag begonnen. Vor den Prüfungen gibt es Partys auf der Rigal‘schen Wiese und im Brückenforum in Beuel.

Laut sind die Bad Godesberger Abiturienten in ihren letzten Schultag gestartet. Gegen Mittag setzten sich die ersten Autokorsos von Absolventen des Päda und anderer Gymnasien in Bewegung. Hupend kreisten sie um die City und ihr späteres Ziel: Die Rigal’sche Wiese, wo am Nachmittag unter freiem Himmel gefeiert wird. Die Stadt Bonn hatte einen großen Autokorso in diesem Jahr nicht genehmigt. Deshalb gab es mehrere kleine, spontane Autokorsos. Wie die Bonner Polizei auf Anfrage mitteilte, zeigte sie ab mittags an der Rigal‘schen Wiese Präsenz. Bis zum frühen Nachmittag gab es laut Sprecher Michael Beyer keine Zwischenfälle. Übrigens: Wer’s lieber trockener mag, kann ab 14 Uhr das Beueler Brückenforum entern. Dort gibt es ebenfalls eine Abi-Party.