45 Feuerwehrleute im Einsatz : Abluftrohr von Restaurant am Mehlemer Bahnhof fängt Feuer

Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen des Feuers im Abluftrohr kompliziert. Foto: Axel Vogel

Mehlem Am frühen Sonntagabend ist in Bonn-Mehlem das Abluftrohr eines Restaurants in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Aufgrund der komplizierten Brandbekämpfung waren 45 Einsatzkräfte vor Ort.



Am Sonntagabend gegen 19 Uhr ist die Feuerwehr in Bonn zu einem Brandeinsatz in Mehlem ausgerückt. Das Feuer war im Ofenabluftrohr eines Restaurants am Bahnhof ausgebrochen, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte.

Von dem Brand war nicht nur das Abluftrohr des Ofens betroffen, sondern auch ein daneben angebrachter Lüfter. Das Lokal wurde umgehend geräumt.