Hallenbad in Bad Godesberg : Abriss und Neubau des Kurfürstenbads werden wahrscheinlich teurer

Bad Godesberg Der Amtsleiter des Sport- und Bäderamtes und der Projektleiter des Kurfürstenbads stellten sich den Fragen der Politik. Viel verraten konnten sie aus rechtlichen Gründen nicht. Klar ist wohl nur, dass der Bau teurer wird, weil unter anderem der Rückbau des alten Kurfürstenbads kompliziert sei.

Verzögerungen und Mehrausgaben scheinen beim Neubauprojekt des Kurfürstenbads in Bad Godesberg unausweichlich zu sein. Dies ging am Mittwochabend aus einer Diskussion der Bezirksvertretung Bad Godesberg, die im Stadthaus tagte, hervor. Stefan Günther, Leiter des Sport- und Bäderamts, und Wolfgang Ziegert, Projektleiter des Kurfüstenbads, gaben vor dem Gremium einen aktuellen Sachstandsbericht ab.

Mit Stufe 2 im Zeitverzug

Wie berichtet, befindet sich das Projekt derzeit in der zweiten Stufe des europaweiten Vergabeverfahrens. Eigentlich sollte dieser Part Ende November abgeschlossen sein. „Wir sind derzeit bei rund 70 Prozent“, so Ziegert, der sich seit Oktober 2020 im Sport- und Bäderamt um den Rückbau und Neubau des Kurfürstenbads federführend kümmert. Zuvor war er beim Städtischen Gebäudemanagement Abteilungsleiter „Bäder“. Er verwies vor allem auf die Informationen, die auch in der Stellungnahme der Verwaltung stehen (der GA berichtete).

Bürger Bund Bonn wollte Akteneinsicht beantragen

Marcel Schmitt vom Bürger Bund Bonn (BBB) wollte das so nicht stehen lassen. „Wir haben auch einen nicht-öffentlichen Teil. Dort können relevante Informationen durchaus mitgeteilt werden. Sonst habe ich hier heute keinen neuen Sachstand erfahren“, so Schmitt. Ralf-Jochen Ehresmann von der Linkspartei forderte ebenfalls, dass Informationen im nicht-öffentlichen Teil mitgeteilt werden, dafür hätte man ja schließlich diesen Teil der Sitzung. Ziegert blieb bei seiner Haltung.

Hallenbad in Bad Godesberg : Politik zweifelt am Zeitplan für das Kurfürstenbad

CDU befürchtet Verzögerungen

„Es ist schade, da Sie wenig Neues mitbringen“, so Jens Röskens von der CDU: „Was sich abzeichnet ist eine erneute Verzögerung“. Er erinnerte dabei Amtsleiter Günther daran, dass eine erste Planung bereits im 1. Quartal präsentiert werden sollte. Günther erklärte daraufhin, dass er die „Ungeduld des Gremiums sehr gut verstehen“ könne. Und er bestätigte auch, dass er im April noch gesagt habe, dass mit einer Vorentwurfsplanung im 1. Quartal 2022 zu rechnen sei. Aktuell sei man zwei Monate im Verzug. „Das Projekt wird bei uns mit höchster Priorität bearbeitet. Daher ist das 2. Quartal 2022 für eine Entwurfsplanung realitätsnah“, so Günther.

Auftragsvergabe soll im kommenden Jahr erfolgen

Er stellte außerdem in den Raum, dass bereits Anfang nächsten Jahres die entsprechenden Beauftragungen erfolgen sollen. Projektleiter Ziegert nannte Anfang Februar als realistisch. Da auch er den Unmut unter den Gremiumsmitgliedern spürte, versicherte er, dass bei den Vergabeverfahren alles nach Plan gelaufen sei. „Das war eine Mammutaufgabe, die 100-prozentig korrekt verlaufen ist“, so der Projektleiter.

Neues Kurfürstenbad wird höchstwahrscheinlich teurer

Im Verlauf der Diskussion kamen Zweifel an den Gesamtkosten auf. „Die 15 Millionen Euro werden nie im Leben reichen“, so Uli Barth von der SPD. Ziegert erklärte, dass man für die Verfahren eine Summe nennen musste. „Dass die Kosten so ausreichen, da gibt es gewisse Zweifel“, so Ziegert, ohne eine Zahl zu nennen. „Der Rückbau ist schon schwierig, die Sortierung der Rückbaustoffe wird auch immer teurer“, so der Projektleiter.