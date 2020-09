Bestattung in St. Marien : Abschied von Godesburg-Pächterin Marion Hauck

Bad Godesberg Familie, Freunde und Weggefährten haben sich in St. Marien von Godesburg-Pächterin Marion Hauck verabschiedet. Bonns Stadtdechant Wolfgang Picken hielt die Messe und erinnerte an eine starke und nicht immer bequeme Frau.

Familie, Freunde und Weggefährten haben am Montagmorgen in der Kirche St. Marien Abschied genommen von Godesburg-Pächterin Marion Hauck. Wie berichtet, war sie nach längerer Krankheit am 12. September gestorben. Die Messe zelebrierte Bonns Stadtdechant Wolfgang Picken, der zudem Pfarrverweser in Bad Godesberg ist.